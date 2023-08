【Musicom LAB EFX LITE 62M スイッチャー】

2016年から初スイッャーとして導入し2021年までライブやレコーディングで頻繁に使用してきました。

動作確認済です。塗装がはげ落ちるレベルの傷が幾つかあります。写真をご確認下さい。

一度も故障する事なく非常に信頼性の高いスイッャーです。エフェクターの使い方が大きく変わり使用しなくなったので売却する事になりました。

昨今のMusicom LABの新しいスイッャーも大変多機能で魅力的ですが、このスイッチャー導入によりソロ前にボタン3つ押して「タップダンス」をしなくて大丈夫になりました。

小さいスイッチャーですが、液晶表示にプログラムタイトルまで入れられるので、かなり便利です。

MIDI(in/out)も使えるので、曲毎のディレイタイムの設定等に大変重宝しました。

6つのエフェクトループを搭載するプログラマブルスイッチャー。

ループは4+1+1の構成で、2つのセパレートループを搭載。さらに2つのラッチスイッチを搭載。セパレートループを潰すことなく外部リモートスイッチが可能。

1プリセットあたり6つのプログラムチェンジ、16のコントロールチェンジ、1つのエクスプレッションコントロールを設定可能。

プリセットは62バンク

各4プリセットの249プリセットを搭載

通常のプリセット選択に加え、ソングモードとして99ソングまで設定可能

1曲ごとに5つのフットスイッチにプリセットを割り当てることでセットリストに合わせて操作を簡略化させることができるというモードです。

重量:880g

サイズ:310(W) x 82(D) x 52(H) mm

よく考えて作られた非常に機能的で軽量コンパクトなスイッチャーです。

本体、専用電源アダプター、日本語マニュアルが出品内容の全てです。日本語のマニュアルはネットでのダウンロード不可でネットでは英語版しか用意されてません。電源がセンターマイナスDC12Vのためボード上での電源供給についてはご注意ください。

出荷時の初期状態に戻してありますのでご購入後にご自分で設定なさって下さい。

種類···エレキギター用

エフェクトタイプ···その他

#Musicom_LAB

#EFX_LITE_62M

#スイッチャー

#midi

#エフェクターボード

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

