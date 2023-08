Snow Man × SixTONES

デビュー前からの大量の切り抜きになります。

デビュー時の切り抜きが多いため、SixTONESも一緒に切り抜いております。

また、他にも同誌内のキンプリやTravis Japanも一緒に抜き出しておりますのでご了承くださいませ。

他に

【比率として多いもの】

TV雑誌

一般週刊誌

ステージ雑誌

アイドル誌

音楽雑誌

総量も重く、雑誌内で写っている部分はほぼ抜き出しておりますが抜け無しではありません。

切り抜きは素人ですが普通に御読みいただけると思います。

ファイルに小傷が結構ありますが、ファイル自体は保護材だと考えていただければ幸いです。

ファイル量も相当多く見た目以上に重いので気を付けて下さい。

⭕ 即購入

⭕ 価格交渉

❌ バラ売り

◆───-- - - - - - - – --───◆

こちらの商品は金曜割対象外です。

可能な場合、お値引き交渉でのお値引きとなります。

また、 #はて屋 をご覧いただきますと他にも出品しております。

◆───-- - - - - - - – --───◆

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

