【人気商品】 fragment be@rbrick 1000% 傷あり ベアブリック　付属なし その他

MEDICOM TOY EXHIBITION '10

2010年6月19日発売予定

ベアブリック 1000% fragmentdesign

フラグメント

●全高約700mm

●サテンブラック仕様!

●胸と腰のロゴは、箔押し仕様!

●国内限定500個

付属なし

傷汚れ等あり

可動部分は自身にて確認した際、可動しました

段ボールにて梱包発送予定

ご不明な点などありましたら、可能な限りお応え致します

神経質な方は増額し他の方の商品をお求め下さい

年代及び状態を加味の上、現状品としてご理解頂きご検討宜しくお願い致します

直接手渡しの場合は少しお安くできると思いますのでなにかあればコメントお待ちしてます。

complexcon

kaws

BE@RBRICK

fragmentdesign

超合金

フラグメント

コッコ堂

ソフビ

藤原ヒロシ

フィギュア

verdy

FCRB

カリモク

sacai

KITH

atmos

100%

400%

cocco

travis

cuctus

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

