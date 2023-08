【限定製作】 Apple MacBook Air Core i5 ノートパソコン （L48） ノートPC

Apple アップル

★概要★

◎動作良好です。

◎初期化後、OS再インストール済で、すぐに使用可能《初心者でも安心》

◎薄型軽量で持ち運びに便利♪

◎ワード、エクセル、パワポ使用できます♪

◎カメラ付で、テレワーク・オンライン授業等に活用できます♪

◎即購入OKです!

★スペック★

●2017年モデル

●OS macOS Monterey

●CPU Core i5 1.8GHz

●メモリ 8GB

●ストレージ SSD:128GB

●ディスプレイ 13.3インチ

●内臓カメラ あり

●LibreOffice《ワード、エクセル、パワポ》インストール済

★状態★

外観 A(側面底面小キズ・キーボードテカリ・パームレスト小ヘコミがありますが、他目立ったキズ汚れなく全体的にキレイな商品です)

液晶 B(薄キズがありますが、液晶点灯時はキレイです)

★付属品★

なし(別途ACアダプター[45W MagSafe2 メルカリ相場3000円程度]を準備してください)

★返品★

商品到着日から3日以内の初期不具合に関しては返金返品対応致します。

★発送★

原則24時間以内の発送を心がけております。

★梱包★

パソコン本体はプチプチで巻き、さらにパソコン本体回りに大型緩衝材を使用し厳重に梱包して発送致します。

★備考★

本ページに掲載している写真で、パソコン画面を撮っている写真は多少乱れがある場合がありますが、正常ですのでご安心ください。

AA:極美品(目立つキズ・使用感なく、全体的にキレイな状態)

A :美品(小さなキズ汚れがありますが、大きなキズ汚れなく、全体的にキレイな状態)

B :中古品(通常経年使用のキズ、使用感がある状態)

C :中古品(目立つキズ・汚れが複数ある状態)

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

