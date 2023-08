アメリカのヴィンテージショップで買い付けたオジー・オズボーンのバンドTシャツのご紹介です。

全体的にヨレ・褪色・汚れ・解れ・プリントの掠れがございます。

状態は画像でご確認ください。

着用に支障があるダメージはございません。

ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。

サイズ表記 L

肩幅52㎝

身幅57㎝

袖丈20㎝

着丈73㎝

(素人採寸ですので、誤差はご勘弁ください)

素材はコットンです。

年代等詳しいことは不明です。

恐らく90年代のヘインズタグ付の希少な一着です。

アメリカ製で若干肉厚になっており、雰囲気抜群のバンTです。

この機会にいかがでしょうか?

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

