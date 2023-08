国内正規 12AW ALEXANDER McQUEEN アレキサンダーマックイーン シャドーストライプ ウール ノッチドラペル サイドベンツ 2B テーラードジャケット 黒 44

ケリングタグ付き国内正規品

204405 QX660

◻︎素材

ウール 100%

◻︎サイズ

肩幅 39cm

身幅 45cm

着丈 73cm

袖丈 59cm

◻︎状態

正規店購入後に数回着用。若干の使用感ございますが、目立った傷や汚れございません。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アレキサンダーマックイーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

