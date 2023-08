■はじめに

この度は、ご覧いただきありがとうございます。

当店は<送料無料・即購入OK>です♪

不明点や気になる事がございましたら、お気軽にご質問ください☻

■商品説明

ブランド:Ralph Lauren ラルフローレン

商品名:ネイティブ ショールカーディガン

色: アイボリー 系

-----------------------------

Ralph Laurenの ネイティブ柄 ショールカラー カーディガン になります♪

ラムウール シルク カシミヤ リネン 等の様々な生地を丁寧に贅沢に使った逸品♪

定価16万円程

滝沢眞規子 さんが着用している同型の物になります♪

この機会に是非ご検討下さい☺︎

-----------------------------

大手リサイクルショップにて購入の正規品。

目立つシミや汚れ、ほつれはございません。

あくまでUsed品となりますので、

ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

■サイズ M

肩幅:49cm

身幅:49cm

総丈:76.5cm

袖丈:58cm

多少の誤差はご了承ください。

サイズ表記は目安としてご参照ください。

■発送に関して

簡易包装・メルカリ便での発送になります。

梱包による畳ジワは予めご了承ください。

※注意事項

商品の状態などをご確認いただいた上でご購入をお願いいたします。

写真やご覧いただく環境によって異なる色合いに見える可能性がございます。

是非、ご検討ください♪

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

