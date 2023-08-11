話題の人気 パナソニック　おたっくす　FAX電話機　子機付　KX-PZ210DL -W その他

パナソニック おたっくす FAX電話機 子機付 KX-PZ210DL -W

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□メーカー

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パナソニック Panasonic

正規品 衛星電話 inmarsat インマルサット IsatPhone2

□商品名

イトミック製 壁掛け型電気温水器

おたっくす FAX電話機 子機付き

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□型番

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KX-PZ210DL-W

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□商品

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本体

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子機（ホルダー付）

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取扱説明書

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2020年1月末に購入し最近まで使っていました。子機は殆ど使ってません。動作確認済です。

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個人の検品のため、汚れ、傷、など見落としがあることがございます。

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箱は破棄したため、プチプチに包むなどした簡易梱包にて発送いたします。

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個人検品に関する懸念点、USED品である点、簡易梱包での発送にご理解頂ける方のみ、購入ご検討お願い致します

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発送後の返品は受付できませんのでご了承下さい。

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大変申し訳ありませんが、値下げ交渉はお断りさせて下さい。

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#パナソニック

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#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パナソニック おたっくす FAX電話機 子機付 KX-PZ210DL -W□メーカーパナソニック Panasonic□商品名おたっくす FAX電話機 子機付き□型番KX-PZ210DL-W□商品本体子機（ホルダー付）取扱説明書2020年1月末に購入し最近まで使っていました。子機は殆ど使ってません。動作確認済です。個人の検品のため、汚れ、傷、など見落としがあることがございます。箱は破棄したため、プチプチに包むなどした簡易梱包にて発送いたします。個人検品に関する懸念点、USED品である点、簡易梱包での発送にご理解頂ける方のみ、購入ご検討お願い致します発送後の返品は受付できませんのでご了承下さい。大変申し訳ありませんが、値下げ交渉はお断りさせて下さい。#パナソニック#Panasonic

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