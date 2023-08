カラー···ホワイト

こちらはポールスミスのレザースニーカーになります。

めちゃくちゃオシャレで履きやすいと思います。

靴裏がうさぎちゃん多くてかわいいです?

もう手に入らない商品だと思います。

いかがでしょうか?

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ポールスミスジーンズ 商品の状態 未使用に近い

