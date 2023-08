フォクシー

フォクシーでは大変珍しいオールインワンです

オンラインストアより抜粋**

しっとりと肌触り滑らかなポリエステル素材

スタイリッシュに着映え、スタイルアップも叶う大人気のオールインワンです

前作から足首の見える丈に変更し、よりエレガントで軽やかな印象に

フラットからヒールまで足元を選ばないデザインも魅力で、秋冬にはショートブーツを合わせてもバランスよく決まります

ウエストとヒップに入った2本のタックが、気になるお腹とお尻周りをカバーしながらメリハリの効いたスタイルを演出

裾の内側にあるボタンとポケット内側のゴムを留めることで、裾をロールアップすることができ、オールインワンで悩ましいトイレ問題も解決!

購入後、2度着用しました

とても綺麗な状態です

少し迷いがあるため、お値下げはごめんなさいm(_ _)m

当方は状態に応じてできるだけ安価で出品しておりますので、素人のため見落としもあるかもしれません。個人保管の中古品をよくご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。

付属品なし

他でも出品しておりますので売り切れの際には突然削除いたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

