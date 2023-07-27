可愛いクリスマスツリーやギフトが！ スティガ アークティックウッド 卓球 ラケット 廃盤 新品 その他

【商品詳細】

卓球ラバー ディグニクス80赤黒特厚

商品名 : アークティックウッド

剣道 防具、防具ケース、竹刀ケース

グリップ：STR

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重 量：84ｇ

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製造元 : STIGA

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商品状態：新品未使用品 ※廃盤品となりました。

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コントロール：65

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スピード：110

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板厚：5.8mm±

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木材５枚

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定価 ：16,500円

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北極圏の寒さと深い森の中で育った木を外板に使用したラケット。

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２枚目の板にVPS搭載。

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今までにない打球感、自然と科学のコンビネーションを感じていただきたい。

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商品の情報 ブランド スティガ 商品の状態 新品、未使用

【商品詳細】商品名 : アークティックウッドグリップ：STR重 量：84ｇ製造元 : STIGA商品状態：新品未使用品 ※廃盤品となりました。 コントロール：65スピード：110板厚：5.8mm±木材５枚定価 ：16,500円北極圏の寒さと深い森の中で育った木を外板に使用したラケット。２枚目の板にVPS搭載。今までにない打球感、自然と科学のコンビネーションを感じていただきたい。#赤ずきんショップ卓球 ラバー テナジー サイドテープ XIOM VICTAS TSP バタフライ タマスニッタク ヤサカ ドニック スティガ ミズノ スポーツの種類···卓球

商品の情報 ブランド スティガ 商品の状態 新品、未使用

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