ディーゼルのショートパンツです。

パッチデザインを大胆に施したショートパンツ。ホワイトカラーをベースに、和のテイストを取り入れたプリントファブリックが新鮮な表情を演出。

ブランド: DIESEL

サイズ:L

カラー:ホワイト

ウエスト 86cm、ヒップ 114cm

ウエストにゴムが入っており、伸縮性があります。

※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください

特に目立った傷や汚れはありませんが古着ですので神経質な方はご遠慮ください。

ディーゼルのショートパンツです。パッチデザインを大胆に施したショートパンツ。ホワイトカラーをベースに、和のテイストを取り入れたプリントファブリックが新鮮な表情を演出。ブランド: DIESELサイズ:Lカラー:ホワイトウエスト 86cm、ヒップ 114cmウエストにゴムが入っており、伸縮性があります。※素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください特に目立った傷や汚れはありませんが古着ですので神経質な方はご遠慮ください。商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

