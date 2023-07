バーバリーロンドン ベージュ ニット❤️

バーバリーではあまり見ないグリーンの色味が珍しく、

○アイテム

イタリア製

着丈67.5

身幅62

肩幅50

袖丈69 cm

平置き実寸。

○状態

ほぼ着ていないので使用感もさほどなく、

目立つダメージやキズ汚れ等もございません。

袖多少汚れありますが目立ちません。8枚目参照

状態は写真をご確認ください。

※あくまで中古品ということをご理解の上

ご購入をお願いいたします。

○カラー

ベージュ チェック

エルボパッチ

○素材

羊毛 100%

ラムウール

状態はあくまで主観なので判断の相違がある場合がございます!

USED品のためご理解出来る方のみお願いいたしますm(__)

当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK♪

ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。

*出品時には1点1点汚れなどチェックをしておりますが、見落としがある可能性もございます。ご了承お願いいたしますm(__)m

❁⃘ご覧になるモニターや画面の環境により、実物のお色味と異なる場合がございます。

❁⃘素人検品のため少しの見落としも許せない神経質な方はご遠慮願います。

❁⃘発送の際の梱包の仕方など、圧縮させて頂いての梱包となりますので、その際のたたみジワなどにご理解頂けますようお願い致します。

❁⃘自宅保管の為、ご理解頂いた上でご購入お願い致します。

上記、ご理解のある方のご購入検討をお願いいたします。

最後までお読み頂きありがとうございました(^

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

