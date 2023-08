【商品の状態】

マスターピース ムービーシリーズ スタースクリーム リベンジVer.



上記セットになります。

段ボールに入れて発送します。

値下げ不可でお願い致します。

使用状況 :新品、未開封品となります。

自ら当てて、丁寧に保管しております。

注意事項 :完品をお求めの方や、

箱・外装の細かな傷等に気にされる

神経質な方はご入札をお控え下さい。

新品の為、初期不良はメーカーへお願い致します。

もしご要望ありましたら、気軽にお伝え下さい。

一番くじ

ドラゴンボール

ドラゴンボールZ

ギニュー特戦隊

来襲

人気タイトル···ドラゴンボール

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

