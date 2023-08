新作モデル by seventen kawahito 小袋無し ロゴブローチ miho ブローチ/コサージュ

seventen by kawahito miho セブンテン

以下HPより

SEVEN TEN 初となるブローチの登場。

コートやジャケットはもちろんニットやストールにつけてコーディネートのアクセントに。

ロゴ刺繍がほどこされた専用の巾着袋でお届けします。

■デザイン

シンプルながらも存在感のある、オリジナルのロゴデザイン。全体的にぷっくりと立体感を持たせました。美しい曲線のラインと、メタリックの光沢で上品な印象に。

■素材

真鍮

ゴールドメッキ

※メッキを使用しておりますので、金属アレルギーなど皮膚の敏感な方は直接お肌に触れないようにしてください。

※ご使用後は汗、皮脂などをよくふき取りできるだけ空気に触れないように保管いただくことによりメッキが長持ちします。

※シルバー用の研磨布はメッキを痛めますのでご使用いただけません。

※素材の特性上、季節や体質によって変色の可能性があります。(個人差があります。)

【サイズ/㎝】

縦:47mm

横:59mm

重さ:25g

☆お取り置き中です☆

ロゴの小袋はつきせん

※素人検品保管をご理解いただき、ご購入をお願いいたします。

※こちらの商品のお値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m

プロフィール欄を必ずご覧ください。

セブンテン

ドゥロワー

ヨリ

商品の情報 ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

