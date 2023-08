【新作入荷!!】 NIKE 90s ACG Mowabb Air スニーカー

90s NIKE ACG Air Mowabb オリジナル

1stカラーベージュブルーオレンジ

NIKE ACG AIR MOWABB "TRAIL END BROWN"

サイズUS8 (26cm)

箱あり

1991年にリリースされたオリジナルです。

シューレースも変えていません

ゴムパーツの硬化もないです。

経年変化によるクスミや傷はありますが、

まだまだ履ける状態です

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 傷や汚れあり

