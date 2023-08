価格は安く DENHAM★GRADE SLIM 5YJ 380本限定モデル　デンハム　デニム デニム/ジーンズ

ご覧いただきありがとうございます(*^_^*)es

□サイズ:28/32

《ウエスト41cm,股上24cm,股下66cm,裾幅19cm,ワタリ29cm》

□付属:なし

□状態:美品

□色:インディゴ

price:72,600円

サイトより

【MADE IN JAPAN DENIM】

デンハムの最高峰デニムである“MADE IN JAPAN”コレクション。

ややゆったりストレートに膝から裾にかけてダーツがはいった、レギュラーフィットタイプGRADE。

クラッシュリペアのJAPAN ARTISAN 限定380本モデルです☆

状態良くオススメです(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

