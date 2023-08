閲覧いただきありがとうございます( •̤ᴗ•̤ )♡

キンブレシートのオーダーページです✩

✩こちらのキンブレシートは、すべてOHPフィルムで、

約8.7cm×14.5cmのサイズで作成しています❤︎

✩どんなフォントを選んでも、どれだけ装飾しても、

白黒1枚550円・2枚1000円!

カラー1枚¥650円・2枚1200円!

※(文字の散りばめのみ、1枚につき+50円)

(サイズ違い1枚につき+50円)

✩送料・手数料込みのお値段です❤︎

何度修正しても、追加料金かかりません☺︎!

✩2枚重ねは発色良く綺麗にお使いいただけて、

お得に購入できるためオススメしています♩

✩ 持ち込み画像も大歓迎です!

ご希望される方は、出品欄にて画像をご提示ください。

✩代行印刷可能!明暗や彩度の調整お任せください♡

お気軽にコメントお願い致します♡

✩ 印刷剥げ防止で普通紙を挟み、水濡れ防止のOPP袋で発送させていただきます!これまでのお取引で1度も折れの報告はありません。心配な方は+80円で厚紙orクリアファイルでの補強が可能です。

✩普通郵便にて発送を予定しています☻✩

お急ぎの方、速達は+450円(2022/09/01〜)にて対応しております。

✩購入の流れとしましては、

①こちらのページにコメント

②確認次第、専用ページ作成

③専用ページにてオーダー確認

④サンプル画像作成

⑤サンプル画像削除後、購入

⑥発送(購入から2日以内)

になります❤︎

お急ぎの用件など、質問やご希望があれば

お気軽にコメント欄までお願い致します✩

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

