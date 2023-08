6月12日値下げしました☆

6月12日値下げしました☆laurelエスカーダカーディガンワンピースセット内側や後ろに汚れやシミがありますがまだまだ着ていただけます^^カーディガン34着丈51身幅41.5〜ワンピース36着丈96〜身幅41〜※中古品の為、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。※発送方法、発送日などはプロフィールをご覧下さい。※北海道・沖縄の方へ大変申し訳ありませんが送料が大きく掛かってしまう為、宅急便コンパクトに収まらない場合、送料を【200円】いただきたいと思います。購入希望の方は事前にコメントいただけると幸いです。926463

