--- 《 品 物 》 ---

S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー旧1号 フィギュアーツ



僕のヒーローアカデミアの一番くじフィギュア

まとめ売りです。推し変に伴い出品致します。

①一番くじ 僕のヒーローアカデミア Let's Begin!

発売日:2021年01月02日(土)・・・D賞

②一番くじ 僕のヒーローアカデミア Go And Go!

発売日:2021年04月17日(土)・・・A.B賞

③一番くじ 僕のヒーローアカデミア HERO VS VILLAINS

発売日:2021年08月07日(土)・・・A.B.C賞

⑤一番くじ 僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPACT

発売日:2022年01月29日(土)・・・A.B賞

箱×

--- 《 検 索 ワ ー ド 》 ---

一番くじ緑谷出久爆豪勝己麗日お茶子飯田天哉轟焦凍蛙吹梅雨切島鋭児郎上鳴電気オールマイト相澤消太死柄木弔荼毘トガヒミコ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

