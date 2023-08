GeeRa ジーラ

着るつもりでブラウスのみ水通ししましたが、着用機会がなくなってしまったため、綺麗なうちに出品いたします。

購入時期:2023年4月

■カラー

サンドグレー (ベージュ グレージュ)

■デザイン

モードな印象で今っぽいジレのセットスーツ。

袖ボリュームブラウスと、セミフレアーパンツがセットになったトレンド感のあるアイテムです。

付属のベルトは後ろで垂らしても、フロントで結んでも素敵!

程良いミディ丈のジレが縦のラインを強調して、スタイル良く見せてくれます。

~嬉しい機能付~

●ストレッチ

●防しわ(※気になる着用じわができにくくなっています)

●UV対策

※ジレ・パンツのみ

■素材

……………………

透け感:なし

厚さ:普通

伸縮性:あり(たてよこストレッチ)

裏地:あり(ジレのみ総裏)

……………………

■コーディネート

ヒールのあるパンプスやミニバッグを合わせるのがおすすめ。

入卒や七五三だけでなく、通勤にも使えるトレンドセットスーツです。

【ジレ】

●裏地(総裏)

●フロントホック2ケ留め仕様

●ポケット有

●裾スリット (両脇25cm)、リボン付(共地)取り外し可

【ブラウス】

●後スリット開き仕様

【パンツ】

●裏地なし

●ウエスト後ゴム使い

●スリット両脇約13cm

●ポケット有

●ファスナー前

洗濯:(ジレ・パンツ)ドライクリーニング、(ブラウス)手洗い

-------

#フォーマル

#ハレの日

#セレモニー

#オフィスカジュアル

#お宮参り

#入園式

#入学式

#UNITEDARROWS

#greenlabelrelaxing

#グリーンレーベルリラクシング

#PLST

カラー···ベージュ

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジーラ 商品の状態 未使用に近い

GeeRa ジーラ【ジレ+ブラウス+パンツ】の3点セットスーツ着るつもりでブラウスのみ水通ししましたが、着用機会がなくなってしまったため、綺麗なうちに出品いたします。購入時期:2023年4月■カラーサンドグレー (ベージュ グレージュ)■デザインモードな印象で今っぽいジレのセットスーツ。袖ボリュームブラウスと、セミフレアーパンツがセットになったトレンド感のあるアイテムです。付属のベルトは後ろで垂らしても、フロントで結んでも素敵!程良いミディ丈のジレが縦のラインを強調して、スタイル良く見せてくれます。~嬉しい機能付~●ストレッチ●防しわ(※気になる着用じわができにくくなっています)●UV対策※ジレ・パンツのみ■素材……………………透け感:なし厚さ:普通伸縮性:あり(たてよこストレッチ)裏地:あり(ジレのみ総裏)……………………■コーディネートヒールのあるパンプスやミニバッグを合わせるのがおすすめ。入卒や七五三だけでなく、通勤にも使えるトレンドセットスーツです。【ジレ】●裏地(総裏)●フロントホック2ケ留め仕様●ポケット有●裾スリット (両脇25cm)、リボン付(共地)取り外し可【ブラウス】●後スリット開き仕様【パンツ】●裏地なし●ウエスト後ゴム使い●スリット両脇約13cm●ポケット有●ファスナー前洗濯:(ジレ・パンツ)ドライクリーニング、(ブラウス)手洗い-------#フォーマル#ハレの日#セレモニー#オフィスカジュアル#お宮参り#入園式#入学式#UNITEDARROWS #greenlabelrelaxing#グリーンレーベルリラクシング#PLSTカラー···ベージュ季節感···春、秋

