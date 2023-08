【GINGER掲載商品】 マルチドット エレクトリックコテージ シャツ グッドイナフ ドット シャツ

fragment designの前身であるエレクトリックコテージです。

探してた方も多いのではないでしょうか。

滅多に見ないものではないでしょうか?

大事に着ていただける方に。

サイズL

素人採寸ですのでご了承ください

着丈約75cm

身幅約58cm

袖丈約27cm

若干着用感ありますが

年代物にしては綺麗だと思います

襟が黄色く見えるのはドットの黄色の影響もあります。

しっかりとした生地です。

袖丈···半袖

柄・デザイン···ドット

検索用

グッドイナフ

goodenough

electric cottage

アンダーカバー

undercover

ネイバーフッド

neighborhood

ナンバーナイン

number nine

藤原ヒロシ

シャツ

マルチドット

ニヒリズム

テクノ

vizvim

SOPH

フラグメント

fragment

ape

裏原宿

tシャツ

fragment ドット

ポケモン

水玉

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エレクトリックコテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

