お知らせ ログイン 会員登録 出品
【GINGER掲載商品】 マルチドット エレクトリックコテージ シャツ グッドイナフ ドット シャツ

商品の説明

fragment designの前身であるエレクトリックコテージです。
Needles ニードルス オープンカラーシャツ Sサイズ
探してた方も多いのではないでしょうか。
RAKINES「Put on shirt」 wagamama別注 21SS
滅多に見ないものではないでしょうか？
【即完売】ヒステリックグラマー・シャツ
大事に着ていただける方に。
【未使用品】ストーンアイランド 半袖 サファリ ジャケット M-65タイプ
サイズL
minedenim wacko maria アロハシャツ
素人採寸ですのでご了承ください
【入手困難】ワコマリア エロ 金髪美女 長袖シャツ カットソー 綿コットン 総柄
着丈約75cm
old stussy 80s 初期 黒タグ USA製 オープンカラーシャツ
身幅約58cm
GITMAN Vintage (ギットマンヴィンテージ) アロハ半袖シャツ
袖丈約27cm
【美品】jupe by jackie ジュップ 刺繍 リネン 麻 長袖シャツ

【新品】TAAKK STUDIOUS別注 ブルゾン
若干着用感ありますが
yohji yamamoto pour homme 18ss シャツ コート
年代物にしては綺麗だと思います
NEIGHBORHOOD PLAIN SHIRT LS ネイバーフッド シャツ
襟が黄色く見えるのはドットの黄色の影響もあります。
our legacy 半袖 チェック シャツ
しっかりとした生地です。
AIE バーバリーチェックシャツ
袖丈···半袖
【即購入OK！】Burberry 半袖 プリントシャツ
柄・デザイン···ドット
MAATEE&SONS / Charles (Yellow) サイズ2

GIVENCHY メンズ シャツ 黒☆中値下げ☆彡
検索用
graphpaper ブロードバンドカラーシャツ
グッドイナフ
JAMS WORLD ジェームズワールド 総柄シャツ アロハシャツ
goodenough
ワコマリア　バスキア　ハワイアンシャツ
electric cottage
graphpepar シャツ
アンダーカバー
フレッドペリー　ギンガムチェック　シャツ　ワンポイントロゴ　古着　半袖　XL
undercover
AKM チェックシャツ Lサイズ
ネイバーフッド
NOMA t.d. 半袖シャツ アロハシャツ ノーマ
neighborhood
reverve リバーブ　シャツ
ナンバーナイン
15aw Supreme Flannel Shirt Black M ネルシャツ
number nine
sus-sous オフィサーシャツ / officers shirts RAF
藤原ヒロシ
SOPHNET. LIMONTA NYLON S/S BAGGY SHIRT
シャツ
4 AURALEE WASHED FINX TWILL 半袖シャツ ホワイト
マルチドット
SUPPLIER(サプライヤー) × NBO Shirt / シャツ
ニヒリズム
comme des garcons homme 田中オム ad2000 赤耳
テクノ
COMOLI ストライプシャツ
vizvim
バレンシアガ　シャツ　BALENCIAGA ドレスシャツ37
SOPH
21ss THOMAS MASON for GP グラフペーパー シャツ F
フラグメント
超希少　21ss wtaps league 窪塚着用　S
fragment
polo ralph lauren caldwell デッドストック　みそきん
ape
marni マルチストライプシャツ　バックオープン　46
裏原宿
【美品】LOUIS VUITTON チャップマンブラザーズ メンズシャツ XS
tシャツ
14ss コムデギャルソンシャツ コラージュ 犬 S/shirtplus今期
fragment ドット
【格安美品】メゾンキツネ　コットンYシャツ
ポケモン
山と道 UL Shirt - Unisex / Blue / L
水玉

Comme des Garçons Shirt × KAWS 新品未使用サイズs

商品の情報

商品のサイズL
ブランドエレクトリックコテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

テンダーロイン T-WOOL SHT チェック ウール ネルシャツ キムタク着

【未使用】ステューシー アロハシャツ 21SS XL ブラック レーヨン100%

バーバリー　シャツ　ノバチェック

Ziggy chen 16SS リネン シャツ

kiton ストライプシャツ　16/41サイズ
fragment designの前身であるエレクトリックコテージです。探してた方も多いのではないでしょうか。滅多に見ないものではないでしょうか？大事に着ていただける方に。サイズL 素人採寸ですのでご了承ください着丈約75cm身幅約58cm袖丈約27cm若干着用感ありますが年代物にしては綺麗だと思います襟が黄色く見えるのはドットの黄色の影響もあります。しっかりとした生地です。袖丈···半袖柄・デザイン···ドット検索用グッドイナフgoodenoughelectric cottageアンダーカバー undercoverネイバーフッド neighborhoodナンバーナイン number nine藤原ヒロシシャツマルチドットニヒリズムテクノvizvimSOPHフラグメントfragmentape裏原宿tシャツfragment ドットポケモン水玉

商品の情報

商品のサイズL
ブランドエレクトリックコテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【GINGER掲載商品】 マルチドット エレクトリックコテージ シャツ グッドイナフ ドット シャツ

40分钟前

【GINGER掲載商品】 マルチドット エレクトリックコテージ シャツ グッドイナフ ドット シャツ

¥14,980 ¥12,733

(税込) 送料込み
7
2
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

8dc311ae49c64

 992

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (2)

8dc311ae49c64
【GINGER掲載商品】 マルチドット エレクトリックコテージ シャツ グッドイナフ ドット シャツ 【GINGER掲載商品】 マルチドット エレクトリックコテージ シャツ グッドイナフ ドット シャツ

人気スポー新作 エレクトリックコテージ マルチドット シャツ ドット

人気スポー新作 エレクトリックコテージ マルチドット シャツ ドット


グッドイナフ GOODENOUGH ドット柄 シャツ グレー 長袖 水玉 薄手 トップス 3006888236000008 メンズ

グッドイナフ GOODENOUGH ドット柄 シャツ グレー 長袖 水玉 薄手 トップス 3006888236000008 メンズ


90s 初期 GOOD ENOUGH × ELECTRIC COTTAGE グッドイナフ

90s 初期 GOOD ENOUGH × ELECTRIC COTTAGE グッドイナフ


GOOD ENOUGH × ELECTRIC COTTAGE / グッドイナフ × エレクトリックコテージ 90s FUCK半袖Tシャツ | カンフル京都裏寺店 powered by BASE

GOOD ENOUGH × ELECTRIC COTTAGE / グッドイナフ × エレクトリックコテージ 90s FUCK半袖Tシャツ | カンフル京都裏寺店 powered by BASE


サイズ グッドイナフ チェックネルシャツ fETqC-m74599198091

サイズ グッドイナフ チェックネルシャツ fETqC-m74599198091


GOOD ENOUGH × ELECTRIC COTTAGE / グッドイナフ × エレクトリックコテージ 90s FUCK半袖Tシャツ | カンフル京都裏寺店 powered by BASE

GOOD ENOUGH × ELECTRIC COTTAGE / グッドイナフ × エレクトリックコテージ 90s FUCK半袖Tシャツ | カンフル京都裏寺店 powered by BASE


COTTAGE ELECTRICの値段と価格推移は？｜14件の売買情報を集計した

COTTAGE ELECTRICの値段と価格推移は？｜14件の売買情報を集計した

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【GINGER掲載商品】 マルチドット エレクトリックコテージ シャツ グッドイナフ ドット シャツ
© www.inba.net, Inc.