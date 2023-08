マッキントッシュのステンカラーコートです。

撥水の軽い素材で、シワになりにくく、使いやすいと思います。

袋も付属していて、パッカブルになります。

定価64,900円、着用回数は1回のみです。

<デザインポイント>

軽さを最大限に出すためにフロントファスナーやストッパーを樹脂系にしています。同時に表地とトーナルになるように染色してスポーティーさを演出しています。スピンドルコードの出し口に使用しているハトメには「MACKINTOSH LONDON」のプリントをすることで、オリジナリティを出しています。

<素材説明>

FEATHER-TECH PACシリーズの後半用「Dry rip」素材を使用したマークです。ナイロンとポリウレタン糸を使用したヨコ方向のストレッチがあります。通常はベースの生地に対して太い糸を格子状に入れた素材をリップストップと言いますが、この素材はリップストップ風になります。生地の薄さや軽さを重視しています。生地そのものにシボ感が生じている為、肌離れが良く、清涼感があります。シワを軽減してはっ水性を兼ね備えています。

Lサイズ相当

実際の色味は1,2枚目のような暗い色です。

着丈100

肩幅51

身幅62.5

袖丈65.5

TOMORROWLAND

UNITED ARROWS

LOEFF

SOVEREIGN

ATON

CARUSO

ATON

AURALEE

CABaN

STUDIO NICHOLSON

District

BARENA

BATONER

などお好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マッキントッシュ 商品の状態 未使用に近い

