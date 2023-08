即購入大歓迎!フォロー頂けると幸いです!

VERSACE マキシ メドゥーサ ビギー サングラス

セール情報はコメント欄にて!

宜しければこちらもご覧下さい。

#TAKAサングラス眼鏡一覧

#TAKAショップGUCCI一覧

#TAKA全商品一覧

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■(商品概要)

GUCCI グッチ ロゴ シェリー メガネフレーム アイウェア

型番:GG0768O

フレームカラー:ブラック

レンズカラー:クリア(新品標準レンズ)

サイズ:

→実寸(素人採寸)

フレーム幅:140

フレーム縦:45

メンズ レディース ユニセックス

付属品:無し(梱包材として社外製ケースが付きます)

■(状態ランク)

フレーム:AA〜A

テンプル(つる):SAーAA

レンズ:S

テンプル浮き:無し

■(状態説明)

ぱっと見ピカピカ極美品です。が、

よーく探すと、

画像⑩:フレームに小傷、微細な擦れキズあり。

かなり状態良く、十分極美品〜美品と言っても過言ではなさそうか良品です。

現在伊達メガネ(新品標準レンズ)にて、このままでもご使用頂けます。度入り、サングラス等、お好みのレンズに交換してもご使用頂けます。

■【商品状態表記(サングラス、メガネ)】

S:未使用品(展示、試着、長期保管等で新品の状態ではなく、微細(小)なダメージがある場合があります)

SA:中古品であるが、小傷擦れ等微かで、使用感の少ない、非常に状態の良い商品(極美品)

AA:小傷擦れ等あるが使用感の少ない、かなり状態の良い中古品(美品)

A:多少の傷等が見られるが、状態の良い中古品(良品)

AB:傷、汚れは少ないが、使用感のある商品

B:使用感が濃く、中小の傷や汚れが見受けられる商品

■中古品につき、微細なダメージ(小キズ等)はご容赦ください。神経質な方はご遠慮下さい。

また他サイトにも掲載しております。突然の削除等ご容赦くださいませm(_ _)m

■当方ではトラブルの多い「専用」は作っていません。ご了承下さい。

■購入場所

真贋済みである、エコリングオークション(要古物商許可)での購入です。

詳しくはプロフィールをご覧下さい

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

