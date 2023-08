nike by you supremeダンクオマージュで作成しました。

nike by you supremeダンクオマージュで作成しました。着用回数2、3回程度。アルトソールのすり減りもなく美中古品です。ボックスは処分してしまったので別のボックスに入れて発送します。#nike by you#af1#supremeメインカラー···ホワイト、ブラック、グレー人気モデル···NIKE エアフォース1

