メインカラー···ホワイト

1983年に発売されたバスケットボールシューズ、「FABRE POINTGETTER L(ファブレポイントゲッターエル)」をデザインベースにしたコートタイプのライフスタイルシューズ「GEL-PTG MT(ゲルピーティージーエムティー)」。ヒールウエッジにfuzeGELを搭載し、クッション性を強化。クラシックなオリジナルデザインを踏襲しつつ、ライフスタイルシューズとして生まれ変わった一足です。

スラムダンクでも登場する、人気モデル。

山王工業の選手全員このシューズを着用しています

・アッパー素材

天然皮革

・アウター素材

ゴム底

◎サイズ/

26cm

◎カラー/

白 黒

◎ 状態

ユーズド

比較的美品です。

消毒済み

★お値引きのご案内

フォロー割あります。

詳しくは自己紹介をご覧ください。

◎発送について

発送は小さく折り畳み、袋に入れて封筒にて発送します。

※発送時の折ジワ等ご理解お願い致します。

その他お気軽にご質問ください♪

#白

#ホワイト

#ファブレ

#FABRE

#ジャパンメイド

#みついひさし

#三井寿

#山王工業

#沢北栄治

#河田雅史

#深津一成

#スラダン

#スラムダンク

#ジャパンL

#アシックスジャパンL

#asics

#ゲル

#ゲルポイントゲッター

#ポイントゲッター

#PTG

#GEL

#

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

