◆スペック

iPhoneo 7 Plus ブラック

容量 256GB

サブ機として、週に数回ほどYouTubeを見ていましたが、使用頻度が低いため出品いたします。

傷、バッテリーの状態などは写真でご判断ください。

中古品ですのでご理解ください。

詳しいことがわからないのですが、写真5枚目のようにSIMロックなしとはなっています。判断はできかねます。

残債はありません。アクティベーションロックもかかっていません。

初期化して発送します。

値下げは考えておりません。

◆付属品

ケース

ケースはおまけです。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

