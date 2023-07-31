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正規代理店 宝石珊瑚　枝5本　研磨済み③ 各種パーツ

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宝石珊瑚
せつこさんおまとめ分

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全て研磨されてます￼
5/1 sena☆様おまとめ

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宝石珊瑚　枝5本　研磨済み③
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商品の状態新品、未使用

【オーダー専用ページ】折り紙★折り鶴★千羽鶴★折り鶴シャワー★15㎝大きいサイズ

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3mm幅♡︎HEIKOサテンリボン♡︎各1mオーダー承ります◡̈︎
宝石珊瑚全て研磨されてます￼まとめ買いの方は送料分お値引き可能ご相談ください￼珊瑚が成長する段階で自然に出来る天然ならではの傷などがある場合がありますご理解頂ける方のみご購入お願いします本物保証プロフィール要必読珊瑚サンゴ本珊瑚石の素材···サンゴ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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12分钟前

正規代理店 宝石珊瑚　枝5本　研磨済み③ 各種パーツ

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