SLIK スリック スプリント EX II N

定価: ¥18,600(税込)

アバントEX ショルダーバッグ M

定価: ¥60,50(税込)

⚠️ 新品未使用ですが素人の自宅保管に付、 微細な汚れ、擦り跡があるかもしれんません。 神経質な方、状態にこだわる方は購入をご遠慮下さい。⚠️

● 経質な方はご購入をお控えください

● 素人の検品と長期の自宅保管となりますこと

ご了承の上、ご購入お願いします。

● 現状渡しになりますので、ご理解のある方に購入をお願いします。

● 気になることがあればご購入前にご質問よろしくお願いいたします。

~~~~~~

SLIK スリック スプリント EX II N

■ 上下・左右をワンハンドルで固定できる、2ウェイ雲台を装備

■ 1ハンドルで上下・左右の両方をコントロール。アルミダイカスト製で剛性が高い専用雲台を装備しました。

■ 縦位置撮影にも対応

■ 溝入り丸パイプ(ウレタングリップ付き)

力学的に優れた形状の丸パイプに溝を入れることで脚の空転を防ぎ、レバーロックを実現しました。

脚を閉じた状態で、取付部分の開脚ストッパを引き出すことで、開脚角度を変更できます。三段階で変更可能です。

■ エレベーターが分割可能ですので、フルに開脚した場合でも、めいっぱいのローポジション撮影が可能です。

~~~~~~~~~~~~~

アバントEX ショルダーバッグ M

■パラシュート素材の“リップストップ生地”を使用

“リップストップ生地”は通常の織生地とは違い、丈夫な糸が格子状に織り込まれており、薄地でも引っ張りに強く、万一裂けが生じても格子の目ごとにブレーキがかかり、連続して裂けることを防いでくれます。 この特徴 “ 裂け=Rip リップ ” を “防ぐ=Stop ストップ” から『リップストップ生地』と名付けられました。

3段伸縮 カーボンビデオ三脚 MF70C

■大きめで便利なポケットを装備

前面、背面、フラップの内側に大きめで便利なポケットを装備しています。前面のポケットは大きく開き、中身が取り出しやすくなっています。背面にはジッパー付きの大きめのポケットを装備。

⚠️お値下げ不可⚠️

⚠️箱なしで発送致します⚠️箱付き+500円

#正規品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

