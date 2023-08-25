『1年保証』 訪問着　着物　薄ピンク　薄紫　花柄 着物

ご覧いただきありがとうございます。

りりぃ様専用❢ 千切屋治兵衛謹製 正絹 帯反物 花籠 秋草花文様



美品 夏帯 訪問着・無地用 西陣織「紗」の袋帯 （正絹） 未使用＜F631＞

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六通柄袋帯 唐織 七宝花文 金糸 m-3s2397

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味わい深いお色味の縦縞柄のお召 着物

☆ プロフ一読よろしくお願い致します。

卒業式 二尺袖着物、袴、長襦袢❺点セット



着物 訪問着セット

☆☆ 発送方法

刺繍名古屋おび

軽く畳み、ビニール袋で梱包後、

小紋 正絹縮緬地 二越縮緬 濃いベージュ地に雲取りと流水の吉祥花紅型 C210

段ボールにて発送させて頂きます。

洒落物 高級袋帯 リバーシブル 逸品

圧縮梱包にご理解お願い致します。

北村武資 正絹 上代羅 グレイッシュパープル 菱文様 八寸名古屋帯 夏帯 美品



1881.上品な色無地 共八掛 一つ紋 正絹 着物 小さめサイズ

訪問着になります。

3039 半襟.丸ぐけ.帯揚げセット



「きんぎょ様」専用

- サイズ -

お仕立て上り【水玉 ドット柄 ◆絽小紋】淡いシェルピンク

この着物を、身長158cm

夏帯 名古屋帯 名門ふくい謹製 西陣織 絽 唐織 七宝段文様 正絹 b420

普段、洋服Mサイズの体型で着用していました。

【着】14805b 着物 九寸名古屋帯 唐花紋様 開き仕立て



古渡和更紗染帯、全通開き名古屋帯、横線の中に青赤白の洋花、リバーシブル、新品



絽 訪問着 正絹 ライトグリーン オレンジ 桜菊梅 トールサイズ ki28179

⚪︎クリーニング済みです。

極上の逸品！！総絵羽生地 ほていやオリジナル最高級地紋生地付け下げ！



東レシルック 絽小紋

⚪︎着物の知識に詳しくなく、着物を広げた後

ZY344 袋帯 河村織物 名門 金糸 銀糸 正絹 お太鼓柄 名品

畳むことが困難なため、

桜柄着物生地 ポリエステル着物生地一反

着物を広げた時のサイズや汚れのお答えは、

訪問着 着物 袷 桐屋 翠山工房 辻が花 絞り 花 裄70 Ｌ 中古 sn748

致しかねます。

黒留袖 本加賀友禅 杉浦伸 お仕立て付き 花輪に道長



【最終値下げ‼︎】203mt40逸品●御召 黒 エレガントな縞●美品

写真4-5枚目参照

正絹 黄八丈 平織 着物（７２８）

数箇所、小さなしみあり。

値下げ交渉ＯＫ！一越地 金彩加工染 訪問着 正絹 Ｌ７８３



コート地 紋意匠 華文様 赤銅色 商品 反物

⚪︎薄ピンクと、薄紫の間のような色で

【京都イシハラ】上品にあしらわれた金糸と銀糸の輝きが美しい未仕立ての夏用名古屋帯

上品なデザインだと思います。

12点＋ C914大衆演劇 綿 着物 立役 帯付 火の用心纏提灯 未使用しつけ付



紗織 ブランド 草履 厚底 ハイヒール レース柄 ホワイト フリーサイズ u58

⚪︎ 写真一枚目参照

栗山吉三郎 琉球紅型 菖蒲柄の名古屋帯

長襦袢（着物の下に着ている物）は、こちら↓

バチ型簪 青海波 蒔絵 べっ甲 本鼈甲 かんざし



二部式作り帯、クリムト、黄金のアデーレ

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【付け下げ】紫地にぶどうと鳥



【付け下げ】グレー地に熨斗



Y768 紬 正絹 着物 お洒落 紺 花 可愛い 普段着 大島風

新品ではないため、傷・汚れあります。

寿光織 名品 袋帯 青 紫

ご理解の上、ご購入いただきますよう、

夏帯締め(夏四分紐) 和小物さくら 1681

お願い致します。

of-195 美品 逸品 お洒落 墨染居ブランド 薔薇モチーフ 松葉仕立名古屋帯



道明 帯締め 白菊



昭和の着物2点セット

⚪︎購入前のコメント不要です。

新品 夏着物 正絹 絽“レトロな薫りを漂わせて涼を運ぶ”小紋 着物 T-51

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【特撰新品】夏物 京都老舗銘店「ゑり善」竹屋町刺繍手刺繍「沢蟹」金彩加工 純金箔

ご購入される前に一言お願い致します。）

袋帯 着物 正絹 芍薬 牡丹菊 エキゾチック 逸品



吉乃一廉 辻が花 遠山 銀通し 訪問着 正絹

⚪︎即購入大歓迎です。

東京胡蝶 正絹佐賀錦バック草履セット



【六通】カラフル 波と花の唐織帯

●ご購入後、ご購入者様都合のキャンセルや返品は

1573.奄美伝統染色家 赤塚次男 色無地 本場奄美大島泥染 一つ紋 正絹 着物

ご遠慮下さい。

夏衣 二重紗 正絹付下げ訪問着 155cm j717



新品 定価80万円 タグ付き 皇室御用達 和田光正 金彩友禅 高蒔絵

※ 大幅なお値引きは致しかねます。

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袋帯 京都 西陣 こげ茶 花唐草 鳥 丸文 上質 フォーマル 中古 kp679



★専用 明綴れ 帯 茶 金 花 横縞



アンティーク調 牡丹梅桜楓菊 読本 小紋 着物

カラー···ピンク

帯留め 50個 選んで 自由選択 まとめ買い お得

着物種類···訪問着

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。☆ フォローしていただくと100円割引☆ 既にフォローしてくださっている方も100円割引☆ プロフ一読よろしくお願い致します。☆☆ 発送方法軽く畳み、ビニール袋で梱包後、段ボールにて発送させて頂きます。圧縮梱包にご理解お願い致します。訪問着になります。- サイズ -この着物を、身長158cm 普段、洋服Mサイズの体型で着用していました。⚪︎クリーニング済みです。⚪︎着物の知識に詳しくなく、着物を広げた後 畳むことが困難なため、 着物を広げた時のサイズや汚れのお答えは、 致しかねます。写真4-5枚目参照数箇所、小さなしみあり。⚪︎薄ピンクと、薄紫の間のような色で 上品なデザインだと思います。⚪︎ 写真一枚目参照 長襦袢（着物の下に着ている物）は、こちら↓ https://jp.mercari.com/item/m22875333098?utm_source=ios&utm_medium=share&source_location=share 新品ではないため、傷・汚れあります。ご理解の上、ご購入いただきますよう、お願い致します。⚪︎購入前のコメント不要です。 （フォロー割を利用される方は、 ご購入される前に一言お願い致します。）⚪︎即購入大歓迎です。●ご購入後、ご購入者様都合のキャンセルや返品は ご遠慮下さい。※ 大幅なお値引きは致しかねます。カラー···ピンク着物種類···訪問着

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

帯反 7本 まとめ売り 1460 着物【新品】正絹 帯揚げ 帯あげ 絹100％(汕頭刺繍) 黒留袖 五つ紋 しつけ糸有【新古品】開き名古屋帯 全通 三松シルクケア 名古屋帯 正絹夏帯 正絹 袋帯 六通