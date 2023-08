˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜

超人気ですJIL SANDER 23.5cmバレエシューズです



7/1迄限定価格 CAMPER カンペール 新品 Right Nina

ご覧いただきありがとうございます♪

レペット パテントバレーシューズ ローヒール



【出品5月末まで】CHANEL フラットバレエシューズ

即購入、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪

HEREU フラットシューズ



レディースパンプス fitz funny spirit

˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜

repetto レペット monkey brown バレエシューズ



ルブタン パンプス ◎値下げ交渉可能

○商品説明

極美品 NAOT ナオト REKA レカ 35 22.5cm グレー ストラップ



メゾンマルジェラ 足袋バレエシューズ 38

☆美品☆

LOEWE バレリーナフラワー 37



フェラガモ☆フラットシューズ☆超美品☆ブラック☆

repetto レペット

【オーダーメイド・超レア品】レペット オーダーメイド



レペットブリジットスウェードフラット 41

バレエシューズ フラットパンプス

シャネル エスパドリーユ 38 ブラック



ブロークンミラー 足袋バレエ 37サイズ タビ バレエシューズ

PVC エナメル

ルイヴィトン エスパドリュー 確実正規品

リボン

【良品】TORY BURCHトリーバーチエスパドリーユ ネイビー サイズ23.5



ディープバレリーナ フラット 25cm ウェディングにも



36 イタリア laura bellariva フラットシューズ

38号 24cm

サルヴァトーレフェラガモ フラットシューズ



ジミーチュウ スタードットフラットシューズ 未使用品



ルイヴィトン バレエシューズ MA0191 M サイズ35



346 美品 CAMPER Right Ninaフラットシューズ 23.5cm

○購入時情報

サルヴァトーレフェラガモ スリングバック パンプス カーフスキン M490

購入先: 大阪 セレクトショップ

超美品 シャネル カメリア ココマーク フラットシューズ レザー ブラック 35

購入時期: 数年ほど前

☆美品☆ repetto PVC エナメル リボン フラットパンプス 24cm



A.P.C porselli バレエシューズ



maypolエスパドリーユ ベイビーシルクジーン

○状態

バレンシアガ パンプス

多少の使用感あると思いますが、

新品 38 レペット シューズ バレエシューズ repetto Camille

全体的に綺麗で、特に目立つ汚れや擦れなどなく

メゾン マルジェラ 足袋バレエシューズ 37 カーキ 完売品 美品

まだまだ長くご愛用いただけます♪

美品 トゥーアンドコー レースアップシューズ 革靴 ぺたんこ黒 23cm



値下げ中!MANOLO BLAHNIK HANGISI マノロブラニク☆美品

ご満足いただけるお品になっております☆

ras ラス グリッターリボンシューズ ピンクゴールド36



一粒舎 フラットシューズ size22.5



【新品未使用】トリーバーチ パンプス 6.5



RANDA マイメロコラボ

○素材

【未使用保管品】ジミーチュウ サイズ表記「39」24.5センチ ベージュ

PVC エナメル

ルブタン イエロー スタッズ フラット バレエ シューズ

詳細は写真にて確認下さい^ ^

トリーバーチ 新品未使用 サイズ8.5



美品 GUCCI GG柄 シェリーライン レザー ラウンドトゥ フラットパンプス

○色

マルジェラ 足袋シューズ

ブラック 黒

レペット フランス製 38.0 日本サイズ24センチ

詳細は写真にて確認下さい^ ^

クリスチャンルブタン フラットシューズ レオパード



E.PORSELLI ポルセリ バレエシューズ パンプス 36



THE ROW メリージェーン バレエシューズ フラットシューズ ブラック

○採寸(多少の誤差がございます)

【新品未使用】AKIKOAOKI Giselle-satin Ivory×WH

※着画はご遠慮お願いします※

AgAwd スクエアフラットシューズ【2022 SS新作】

サイズ

LOEWE ロエベ ソフトダービー フラットシューズ



Alexander McQUEEN/gold studded pumps/36

38号 24.0cm

【期間限定値下げ中】rag & bone レザーエスパドリーユ



美品✨シャネル フラットシューズ 35 1/2 22.5cm 革×エナメル 黒



Capulette カプレット Velvet venetian shoes



CHANEL エスパドリーユ 箱付き

˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜

repetto スェード バレエシューズ



JIL SANDER スタッズスクエアトゥバレエフラット ジルサンダー 37



ダイアナシューズ



超人気ですJIL SANDER 23.5cmバレエシューズです



7/1迄限定価格 CAMPER カンペール 新品 Right Nina

管理番号

レペット パテントバレーシューズ ローヒール

U80so

【出品5月末まで】CHANEL フラットバレエシューズ



HEREU フラットシューズ



レディースパンプス fitz funny spirit

■注意事項

repetto レペット monkey brown バレエシューズ

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

ルブタン パンプス ◎値下げ交渉可能

神経質な方はご遠慮ください^ ^

極美品 NAOT ナオト REKA レカ 35 22.5cm グレー ストラップ



メゾンマルジェラ 足袋バレエシューズ 38

梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^

LOEWE バレリーナフラワー 37

基本的には1〜2日で発送致します♪

フェラガモ☆フラットシューズ☆超美品☆ブラック☆

即購入可能です♪

【オーダーメイド・超レア品】レペット オーダーメイド

コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド レペット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜ご覧いただきありがとうございます♪即購入、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜○商品説明☆美品☆repetto レペット バレエシューズ フラットパンプスPVC エナメルリボン38号 24cm○購入時情報購入先: 大阪 セレクトショップ購入時期: 数年ほど前○状態 多少の使用感あると思いますが、全体的に綺麗で、特に目立つ汚れや擦れなどなくまだまだ長くご愛用いただけます♪ご満足いただけるお品になっております☆○素材 PVC エナメル詳細は写真にて確認下さい^ ^○色 ブラック 黒詳細は写真にて確認下さい^ ^○採寸(多少の誤差がございます) ※着画はご遠慮お願いします※ サイズ38号 24.0cm ˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜管理番号U80so■注意事項素人採寸なので多少の誤差はご了承ください神経質な方はご遠慮ください^ ^梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^基本的には1〜2日で発送致します♪即購入可能です♪コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド レペット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レペットブリジットスウェードフラット 41シャネル エスパドリーユ 38 ブラックブロークンミラー 足袋バレエ 37サイズ タビ バレエシューズルイヴィトン エスパドリュー 確実正規品【良品】TORY BURCHトリーバーチエスパドリーユ ネイビー サイズ23.5ディープバレリーナ フラット 25cm ウェディングにも36 イタリア laura bellariva フラットシューズサルヴァトーレフェラガモ フラットシューズジミーチュウ スタードットフラットシューズ 未使用品