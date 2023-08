★商品内容、写真、プロフィールをチェックしていただきご検討ください★

〘サイズ〙平置き採寸とエアークッション入り採寸

・横…約30cm位(平置き)

・高さ…約19cm 位

・マチ…約12cm 位

・ショルダー…約55cm位

・持ち手…約14cm位

スケールを置いた写真あります。素人寸法の為、若干誤差があるかもしれませんm(_ _)m

入れる物によりサイズが変わります。

・500mlペットボトル、横置き約3本位。縦置き約4本位(ファスナー閉まりません)

・A4サイズ、不可。

【ポケット】

外側…・ファスナーポケット…1つ

内側…・オープンポケット…1つ

【状態】

・外側…目立つキズ汚れありません。

・内側…ファスナー付近、若干汚れあります。その他、目立つキズ汚れありません。

気兼ねなくご使用されるのに、よろしいかと思います。

◎◎◎個人差がございますので、よくご検討のほどよろしくお願いいたします◎◎◎

レザークリームで、簡易クリーニング済みですので多少、香りが残っています。

エアークッション入れず、梱包させていただきますm(_ _)m

リサイクルショップにて購入しました。

ご理解いただき、ご購入くださいm(_ _)m

よろしくお願い致します。

レディース ブランド

普段使い お出かけ 旅行 通勤通学

ビジネス 出張 習い事 レジャー

2way ショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ

ビジネスバッグ サブバッグ マザーズバッグ

斜めがけバッグ肩掛けバッグワンショルダー

フォーマル 入園式入学式 卒業式卒園式

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

