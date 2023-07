ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。こちらはAIR JORDAN 1 LOW OGです。コレクション整理の為、出品いたします。2022年7月 SNKRSにて購入いたしました。【着用回数】新品・未使用【サイズ】26cm【付属品】箱・黒タグ・変紐【品番】CZ0790-104購入時のナイキのダンボールで発送させていただきます。ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

