新しい到着 ダブルスタンダードクロージング　ダブスタ　ダウンベスト ベスト/ジレ

DOUBLE STANDARD CLOTHING ダブルスタンダードクロージング ダウンベスト

Burberrys バーバリー ベスト ペイズリー ヴィンテージ 7



【新品未使用】plage Masculine ベスト

◎ おしゃれ 小顔効果のある大きめフード

⭐️専用⭐️CHANEL シャネル ジレ ベスト デニム ロゴボタン フリンジ



Sharesprit シェアースピリットのベスト！コーデの幅が広がります。

◆定価49,000円＋税

メゾンドドルチェ Dolce. ウォッシュWニットベスト



アダムエロペ ジレ

◆サイズ

ペコ様専用美品⭐︎Spick and Span ミラノリブメタル釦ニットジレ

サイズ36

アナイ 袖なしジャケット

9号

サイズ M MONCLER HYKE ニットベスト 茶色 定価89100円

肩幅37cm

BEAUTY & YOUTH コットンナイロンツイードニットベスト

身幅46cm

カラーレスツイルベスト& テーパードタックトラウザース 36

着丈48cm

新品未使用 Cordyarn Piping Vest



【ミッフィさま専用】新品 コットンシルクベスト

平置き実寸となります。

67467 レディース 事務服 ベスト 濃紺 サイズ11

素人の採寸のため若干の誤差はでます。

ella_selectshop ビッグカラーツイードジレ



エヴァムエヴァ ベスト 新品タグ付き

◆状態

【ZARA】ラインストーンボタン ロング ベスト

目立った傷や汚れもなく、状態はとても綺麗です。これからもまだまだ気持ちよく使っていただけます！

ちゃありい様専用 TOMORROWLANDウールシルクタッサー ピークド

ダウンがたっぷり入っていて背中がポカポカします。

新品エンジニアードガーメンツENGINEEREDGARMENTS xs

生地の切り替えとリブ使いがオシャレ！！！

chopova lowena ベスト



ボンディングツィードベスト フレームワーク プラージュ plage framew

◆カラー

ぺろりん様専用

グレー 濃いめのグレー

試着のみ ジプソフィア gypsohila シュガージレ ブラック



LEONARD レオナール ナイロンジャケット ノースリーブ 花柄 42 XL

＊デパートで購入した際、店員さんから教わったのですが、

ゆずっぺ様専用 [Na.e] Novel Tweed Vest

「フード下についているリブの部分を引き伸ばして肩に掛かるように着ると見た目も暖かさも変わる」と。

ダブルスタンダードクロージング ダブスタ ダウンベスト

色々アレンジしながら使えるダウンベストです☆

ラビットファーベスト

カラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルスタンダードクロージング 商品の状態 未使用に近い

DOUBLE STANDARD CLOTHING ダブルスタンダードクロージング ダウンベスト ◎ おしゃれ 小顔効果のある大きめフード◆定価49,000円＋税◆サイズ サイズ36 9号肩幅37cm 身幅46cm 着丈48cm 平置き実寸となります。素人の採寸のため若干の誤差はでます。◆状態 目立った傷や汚れもなく、状態はとても綺麗です。これからもまだまだ気持ちよく使っていただけます！ダウンがたっぷり入っていて背中がポカポカします。生地の切り替えとリブ使いがオシャレ！！！◆カラー グレー 濃いめのグレー＊デパートで購入した際、店員さんから教わったのですが、「フード下についているリブの部分を引き伸ばして肩に掛かるように着ると見た目も暖かさも変わる」と。色々アレンジしながら使えるダウンベストです☆カラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルスタンダードクロージング 商品の状態 未使用に近い

【新品・タグ付き】ギャルデコレクティブ ゴルフ リバーシブル 定価42,900円Loungedress ツイードジレ 新品 黒CLOCHE（クロッシェ） ツイードジレ ツイードベストメゾンスペシャル ロービングツイードベスト★アルベロベロ❣️未使用 ロングベストコム デ ギャルソン フローラルモチーフ テクスチャード ノースリーブ トップ