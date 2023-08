2022年に購入したアプワイザーリッシェのシアーシャツとニットワンピースのセットです。

2022年に購入したアプワイザーリッシェのシアーシャツとニットワンピースのセットです。シアーシャツがセットになったノースリーブニットワンピース。レイヤードコーデにヘルシーなヌケ感をプラスするシアーシャツもポイント。ワンピースはランダムテレコで表情のあるデザインに仕上げました。裾に向かって広がる上品なフレアシルエットも魅力です。セットでも単品使いでも、それぞれ着回しが楽しめるワードローブもうるおうセットアイテム。アプワイザーリッシェシアーシャツsetニットワンピースお色 グレージュサイズ0(SS)ワンピース着丈120cm定価23,100円2回ほど着用しましたが、あまり似合わなかったため、出品させて頂きます。申し訳ありませんが、お値下げ不可とさせて頂きます。よろしくお願いいたします(*^^*)

