商品の情報 ブランド クロムハーツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。Chrome Hearts(クロムハーツ)多少ではありますが、値下げも検討致しますので一度コメントくださいませ。購入して、数回使用して、その後は保管してました。これからも使用する機会がないので、出品します。神経質な方や完璧なものを求める方は、ご遠慮ください。商品の返品交換は不可です。発送の際は折りたたんで発送しますので、折りジワがつく可能性がありますのでご了承ください。

