他にもold品やvintage品、レギュラー品多数出品してます

#ya0124

是非ご覧ください。

60s〜70s ヴィンテージ Lee サイド黒タグ

生地感も良く、薄くなっている箇所もありません。尚且つオリジナルレングスのコンディション良い一本です。

サイズの合う方は履き込め育てて頂けるデニムです。

どうぞよろしくお願い致します。

■表記サイズ:W32

■実寸

ウエスト41cm×2

股上29cm

股下77cm

裾幅21cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

■lee サイド黒タグ

■アメリカ製(made in USA)

■タロンジップ

■素材:

本体 デニム

■状態:

ビンテージ・中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完品ではございません。

写真複数アップしていますので御確認お願い致します。

■その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

ペット飼っておりません、タバコすいません。

配送は御相談頂けましたら、ゆうゆうメルカリ便等の対応も出来ますので宜しくお願い致します。

カラー···ブルー

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リー 商品の状態 やや傷や汚れあり

