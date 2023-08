フロント フリル パール ボンディング コート

ブランド:M y u,ミュー

商品名:フロント フリル パール ボンディング コート

ブランド品番:myu1017

素材:ポリエステル65% レーヨン35%

原産国:china

カラー:ベージュ

デザイン確認のため、他のカラーも記載しております。

サイズ:FREE

【実寸】

FREE:身幅58 着丈95 そで丈42

フリルがMyuらしいデザイン♪

ウエスト切替えはなくすとんとした落ち感のあるシルエットに!

生地はボンディング加工した生地で軽くて暖かいのが嬉しいポイントです。

■透け感/なし

■裏地/なし

■伸縮性/あり

カラー···ベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ボンディング

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミュー 商品の状態 新品、未使用

