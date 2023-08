Maison Martin Margiela

メゾン マルタン マルジェラ

定価 約70000円

カラー

ブラック

サイズ 40

25.5cm相当 少し作りは大きめです。

普段26.0を履いている自身でも問題なく着用可能でした。

何年か前に購入し

トータル8回ほど使用し、ここ何年か保管していました。

その後は一度も履いていないため、状態はかなりいいです。

ソールやアッパーの硬化もなく問題なく使用できます。

写真にて状態をご確認の上、古着としてのご理解をいただける方のみご購入お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

