北朝鮮の子供芸術祭?のようなものを収録した謎のDVDです。

恐ろしいほどの歌唱力や演奏など北朝鮮の天才的な子供達の様子が収録されています。

さらに作り笑い、機械的な動き

いったいどんな訓練をしたらこうなるのだろうと感動を通り越して、心配にもなってくる作品です。

北朝鮮の子供芸術祭?のようなものを収録した謎のDVDです。恐ろしいほどの歌唱力や演奏など北朝鮮の天才的な子供達の様子が収録されています。さらに作り笑い、機械的な動きいったいどんな訓練をしたらこうなるのだろうと感動を通り越して、心配にもなってくる作品です。

