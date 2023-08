マーガレットハウエル

マーガレットハウエルMARGARET HOWELLYARN DYED COTTON POPLINコットンスカート定価¥41800(税込)綺麗な表情で柔らかい風合いのスカートは、プリーツに隠されたポケットがポイント。ミリタリーのプルオーバーシャツをベースにデザインされたMHL.のシャツを合わせてカジュアルさをプラス。畳じわはございますが目立つ使用感などありません。若干色が明るく見えますが色褪せなどもなく、ベルト部分も綺麗です。ぜひご検討ください(^^)サイズ:2 ウエスト 32 スカート丈 78素人採寸になりますので多少の誤差はご了承くださいませ。色:カーキ グリーン 緑 玉虫色素材:コットン 綿 100% ウエスト部分内側:ポリエステル 100% 外側:レーヨン 100%・無言購入&即購入OKです(^^)・あくまで自宅保管のものです 御理解いただける方のみご購入お願いいたします・ペット、喫煙者はおりません・お取り置き(専用)は基本いたしません。コメントでやり取りの最中でも先に購入された方を優先いたします・お品物によっては発送方法を変更させていただく場合がございます指定の発送方法がございましたら予めご相談いただけると助かります・発送時は自宅にある梱包材などで簡易包装での発送、圧縮する場合もありますのでご了承ください・その他気になる点がございましたらご相談ください(^^) カラー···グリーン柄・デザイン···無地シルエット···フレア素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

