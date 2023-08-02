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最新発見 / ナイジェルケーボン　UNISEX カーペンターパンツ コットンリネン ワークパンツ/カーゴパンツ

商品の説明

2年程前に購入して1度着用後、クローゼットに保管しておりました。
70s 米軍実物 M-65 フィールドパンツ WINFIELD社製
状態はとても良いです。
鳶服　仕立て　作業着　②

80s チェコ軍 M-85 フィールドカーゴパンツ ビンテージ
太ももにパッチポケットを重ねて補強したワークウェアトラウザーです。ウェストにはサスペンダー用のボタンが付いています。ポケットの角やフライなどにコントラストの効いたカラーのバータックを配置。
セバントゥア カーゴパンツ カーキ L

最終値下げPorter classic ピールドクロス パンツ
サイズ　34
m65 まこと専用
素材 コットン60% 麻40%
Stone Island Shadow Project カーゴパンツ

70s m65パンツ　実物　ヴィンテージ
カラー···ホワイト
名作　griffin ワークパンツ
シルエット···ワイド
DESERT PT オリーブ サイズ1 ROUGH AND RUGGED
季節感···春、夏

エクストララージ　ワークパンツ　X-LARGE

商品の情報

商品のサイズM
ブランドナイジェルケーボン
商品の状態未使用に近い

新品 NIKE JORDAN × UNION スウェットパンツ XL ユニオン

supreme Double Knee Denim Utility Pant
2年程前に購入して1度着用後、クローゼットに保管しておりました。状態はとても良いです。太ももにパッチポケットを重ねて補強したワークウェアトラウザーです。ウェストにはサスペンダー用のボタンが付いています。ポケットの角やフライなどにコントラストの効いたカラーのバータックを配置。サイズ　34素材 コットン60% 麻40%カラー···ホワイトシルエット···ワイド季節感···春、夏

商品の情報

商品のサイズM
ブランドナイジェルケーボン
商品の状態未使用に近い

最新発見 / ナイジェルケーボン　UNISEX カーペンターパンツ コットンリネン ワークパンツ/カーゴパンツ

24分钟前

最新発見 / ナイジェルケーボン　UNISEX カーペンターパンツ コットンリネン ワークパンツ/カーゴパンツ

¥19,000 ¥14,250

(税込) 送料込み
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出品者

c35d1

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コメント (11)

c35d1
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ナイジェル・ケーボン】UNISEX / カーペンターパンツ -コットンリネン

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ナイジェルケーボン UNISEX / カーペンターパンツ コットンリネン

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