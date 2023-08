数あるショップの中からご覧いただきありがとうございます。

GUCCI グッチ️ ショルダーバッグ ボディバッグ GG キャンバス



ビンテージバックです。1度使用しています。個性的なデザインです。

※写真加工一切しておりません。実物に限りなく近いお写真です。

商品の情報 ブランド バーバリーブルーレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

