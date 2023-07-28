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驚きの価格 値下げ！HOLLYLAND Solidcom C1 スレーブヘッドセット イヤフォン

商品の説明

HOLLYLAND Solidcom C1 スレーブヘッドセット
AirPods Pro 2 ケースのみ 即購入⭕️
セットではなく、スレーブ（子機）1式のみです。
MDR−E282
昨年12月に購入し、数回使用しました。
AirPods Pro A2084 ケース&イヤーピース多数つき
目立つ傷や、破損などありません。
ambie sound earcuffs / AM-TW01/WC

iPhone 6s Gold 64 GB SIMフリー ほぼ未利用
ヘッドセット本体、イヤーパッドクッション、スポンジイヤークッション×2、マイク風防×2、バッテリー×2、収納袋、
QUIETCOMFORT EARBUDS Ⅱ LIMITED EDITION

Apple AirPods Pro MagSafe対応
バッテリーチャージャーは付属しません。
AirPodsPro MWP22J/A エアーポッズプロ 第一世代

新品　第ニ世代　AirPods Pro 充電ケース　Apple 正規品
6式セットで購入しましたが、4式あれば充分なので一式出品します。

【美品】SONY WF-1000XM4 プラチナシルバー

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Apple Airpods (第3世代) イヤフォンのみ（コード付き）

AirPods Pro 未開封

SENNHEISER IE300 onso04 2.5mm 変換ケーブル

AirPods Pro MWP22J/A たぁちん【ガチャピン】様専用
HOLLYLAND Solidcom C1 スレーブヘッドセットセットではなく、スレーブ（子機）1式のみです。昨年12月に購入し、数回使用しました。目立つ傷や、破損などありません。ヘッドセット本体、イヤーパッドクッション、スポンジイヤークッション×2、マイク風防×2、バッテリー×2、収納袋、バッテリーチャージャーは付属しません。6式セットで購入しましたが、4式あれば充分なので一式出品します。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

驚きの価格 値下げ！HOLLYLAND Solidcom C1 スレーブヘッドセット イヤフォン

2分钟前

驚きの価格 値下げ！HOLLYLAND Solidcom C1 スレーブヘッドセット イヤフォン

¥26,000 ¥14,560

(税込) 送料込み
3
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出品者

b575583da

 1308

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b575583da
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送料0円】 値下げ！HOLLYLAND Solidcom ＆ C1 スレーブヘッドセット

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Hollyland Solidcom C1 ワイヤレスインカム 全二重 ワイヤレスインターホン ヘッドセット 350m LOSの範囲 ビデオ撮影 チームワーク オンサイト通信 (マスター)

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Hollyland Solidcom C1 ワイヤレス インターホン 全二重通信 システム 9名用ヘッドセット+ステーション 1.9GHz ソリッドコム ワイヤレス インターカム 300m ABグループモード チームコミュニケーション対策

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Hollyland Solidcom C1 Pro ワイヤレス インカム 3人用 ENCノイズキャンセリング PTT搭載 全二重無線インターホン ヘッドセットシステム 350ｍ伝送距離 170g 軽量 コンパクト 同時通話対策 多人撮影用/業務用インカム(3セット)

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HollylandがソリッドコムC1インカムヘッドセットシステムを発売 - 最大

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楽天市場】【国内正規品】Hollyland Solidcom C1-6S (6名用ヘッド

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Solidcom C1 - HUB8S

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