大人気シリーズ、カカトにリップデザインで後ろ姿も素敵です❤︎

ファッションのポイントにいかがでしょうか?

サンローランブティックで購入

●サイズ

38

24.5㎝くらい

●素材

レザー

●カラー

BLACK

カカトデザイン→ゴールド&シルバー

●付属品

箱、保存袋

●状態

間口ベロ部分、ロゴ少々のスレ

つま先部分、少々の目立たないくらいの小キズ

左右シワ有り

カカトソール、ほんの少しの減り有り

お写真をご確認頂き、ご納得の上でのご購入お願い致します。

神経質な方はご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

とってもオシャレなサンローランのスニーカーです!!大人気シリーズ、カカトにリップデザインで後ろ姿も素敵です❤︎ファッションのポイントにいかがでしょうか?サンローランブティックで購入●サイズ3824.5㎝くらい●素材レザー●カラーBLACKカカトデザイン→ゴールド&シルバー●付属品箱、保存袋●状態間口ベロ部分、ロゴ少々のスレつま先部分、少々の目立たないくらいの小キズ左右シワ有りカカトソール、ほんの少しの減り有りお写真をご確認頂き、ご納得の上でのご購入お願い致します。神経質な方はご遠慮願います。

