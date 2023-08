公式サイト 喜平ネックレス K18(18金) 8面トリプル 新品 55cm 14.1g ネックレス

【品名】K18 喜平ネックレス 8面カットトリプル

【材質】K18 <750> 造幣局検定ホールマーク刻印入り

【長さ】55cm

【重量】14.15g

【幅】3.2mm over

【管理番号】732

新品のK18(18金)喜平ネックレス 8面カットトリプル14.15g 55cmです。

男性に人気の長さ55cmの8面トリプルです。

プレゼントにもおすすめです。

最後の写真のケースもお付けしています。

いわゆるメッキなどではなく本物の18金ですので安心してご購入ください。

即購入OKです。

メルカリルールに基づきコメント交渉中でも先に購入、決済をされた方の先着順とさせて頂いております。

ご購入後は宅急便コンパクトですぐに発送いたします。

平日16時までのご注文で即日発送致します。

(土日のご注文でも即日or翌日発送致します)

メルカリ便匿名配送でお届けしますので購入された方の氏名や住所など教える必要がないのでプライバシーも安全です。

配達時間の指定も承りますので購入後に下記の中からご希望の配達時間帯をお知らせください。

①8:00〜12:00(午前中)

②14:00〜16:00

③16:00〜18:00

④18:00〜20:00

⑤19:00〜21:00

金価格高騰中のため予告なく価格変動します、お早めにご検討ください(^^)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

