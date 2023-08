幸せなふたりに贈る結婚祝い アシックス　安全靴　ウィンジョブ　CP302 限定色　27.5cm スニーカー

asicsの安全靴WINJOBのCP302限定カラーです。

現在は廃盤のため、入手困難となっております。

クリーニング済みですが、中古品のため、キズや汚れがあります。

状態については画像ご確認の上、ご検討ください。

周りと違う色の安全靴を履きたい 限定カラーで目立ちたい そんな方にオススメです。

送料込みでの出品の為、値下げ交渉はご遠慮ください。

喫煙、ペットありません。

カラー:ディレクトワブルー/アシックスブルー

サイズ:27.5cm

商品説明

JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。ミッドソールの意匠とラバー配合を工夫し、優れたグリップ性を追求しました。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。

アシックス

asics

安全靴

ウィンジョブ

WINJOB

ワーキング

ワーキングシューズ

ワークシューズ

作業靴

ワークマン

NIKE

adidas

ミズノ

エアジョーダン

エアマックス

カラー···ブルー

スニーカー型···ハイカット

履き口···面ファスナー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アシックス 商品の状態 傷や汚れあり

