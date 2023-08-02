男性に人気！ MSI ノートパソコン prestige i7 11世代 GTX 1650Ti ノートPC

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サブにて使用してましたが、今後出番がなさそうので売却します。使用時間は少なく、カバーしていたので、キートップは綺麗です。

美品＞NEC 15インチ i5/8GB/SSD 256GB/Office

天板は再利用のシートを貼り付けてましたので、見栄えは良くありませんから、不要でしたら購入者の方で剥がしてください。

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メモリーは中途半端ですが8GBを増設して24GBとなってます。よって裏蓋のシールは無効となってます。

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値下げの問い合わせにはお答えいたしませんので宜しくお願いいたします。

商品の情報 ブランド エムエスアイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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