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男性に人気！ MSI ノートパソコン prestige i7 11世代 GTX 1650Ti ノートPC

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MSI prestige 15 a11scs i7 11世代 i7-1185G7 3Gz
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天板は再利用のシートを貼り付けてましたので、見栄えは良くありませんから、不要でしたら購入者の方で剥がしてください。
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値下げの問い合わせにはお答えいたしませんので宜しくお願いいたします。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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MSI prestige 15 a11scs i7 11世代 i7-1185G7 3Gzグラボ NVIDIA GEFORCE GTX 1650TiSSD 461GBサブにて使用してましたが、今後出番がなさそうので売却します。使用時間は少なく、カバーしていたので、キートップは綺麗です。天板は再利用のシートを貼り付けてましたので、見栄えは良くありませんから、不要でしたら購入者の方で剥がしてください。SSD内のリカバリ可能です。メモリーは中途半端ですが8GBを増設して24GBとなってます。よって裏蓋のシールは無効となってます。値下げの問い合わせにはお答えいたしませんので宜しくお願いいたします。

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男性に人気！ MSI ノートパソコン prestige i7 11世代 GTX 1650Ti ノートPC

30分钟前

男性に人気！ MSI ノートパソコン prestige i7 11世代 GTX 1650Ti ノートPC

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