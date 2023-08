ご覧いただきありがとうございます☺︎

【新品】BORDERS at BALCONY 三越伊勢丹別注 ワンピース 34

■説明

クリスチャンディオールの膝丈ワンピースです。

黒地にレースがあしらわれ、

白襟付きのとてもお上品なワンピース♡

体にフィットしすぎないシルエット感も

とても美しいです♩

大手リユースショップにて鑑定済みの物を購入。

撮影用の小物は付属しません。

■サイズ

Mサイズ(相当)

肩幅39cm

身幅41cm

袖丈26cm

総丈95cm

ウエスト37cm

ヒップ44cm

平置き実寸。

■状態

目立った傷や汚れ等なし

※ビンテージ品ですので多少の使用感はご了承ください。

■素材

アセテート、レーヨン

■配送

簡易梱包、匿名配送にて1日以内程度で発送いたします。

万が一遅れる場合は取引メッセージにてお知らせいたします。

■アイテム

半袖 ハーフスリーブ 黒 えり vintage

ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願いいたします♩

管理番号:535

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■説明
クリスチャンディオールの膝丈ワンピースです。黒地にレースがあしらわれ、白襟付きのとてもお上品なワンピース♡体にフィットしすぎないシルエット感もとても美しいです♩大手リユースショップにて鑑定済みの物を購入。撮影用の小物は付属しません。■サイズMサイズ(相当)肩幅39cm身幅41cm袖丈26cm総丈95cmウエスト37cmヒップ44cm平置き実寸。■状態目立った傷や汚れ等なし※ビンテージ品ですので多少の使用感はご了承ください。■素材アセテート、レーヨン■配送簡易梱包、匿名配送にて1日以内程度で発送いたします。万が一遅れる場合は取引メッセージにてお知らせいたします。■アイテム半袖 ハーフスリーブ 黒 えり vintage管理番号:535

