◎0105XX◎ステッチあり◎旧モデル◎フルカウント

後染め サルファーブラック

93年 メキシコ製

1980-2000年代にかけて製造されたサルファー染め(硫化染め)のブラックデニム。

サルファー染めは環境汚染の観点から現在では採用されておりません。

先染めや他の後染めと比較してアタリが出やすく、コントラストの効いた経年変化をするという特徴があります。

濃色のまま残っており、W33L32と貴重なゴールデンサイズ。

メキシコ製のためUSA製よりはお安く出しています。モノは間違いないです。

【サイズ】

表記:W33 L32

胴囲:80

股上:28

股下:77

裾幅:19

︎︎【状態】

A

目立つ傷や汚れのない美品。

濃色のまま残っており経年変化が楽しめます。

S:未使用品 デッドストック

A:使用感が少なく状態良好 ミントコンディション

B:少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがある

C:やや使用感があり部分的に汚れやダメージがある

D:全体的に使用感、ダメージがある

❗️必ずプロフィールご一読ください。

希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。

#エンカウント_levis

#エンカウント_all

ーーーーーーー

90年代 オリジナル リーバイス ビンテージ ヴィンテージ vintage 黒 ブラックデニム ホワイトデニム インディゴ 濃色 サルファー染め 硫化染め 先染め 後染め 製品染め ガーメントダイ 米国製

jean jeans pants ジーンズ ジーパン デニムパンツ デニムジャケット ジージャン gパン アメカジ 古着 オールド old 70s 80s 501 505 517 519 550 606 646 684 70505 70506 70507 赤耳 赤ミミ66 前期 後期 bige 2nd 1st xx silver tab new lee wrangler リー ラングラー ダブルアールエル RRL

などが好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

